الدينار السياسي مجدداً

2020/12/19 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في سطور سابقة هنا قبل ثلاثة أيام ، أطلقت مصطلح الدينار السياسي، على العملة العراقية، في اطار ارتباطها حتى الان بالرعاية الامريكية من خلال خيمة البنك الفيدرالي بواشنطن.لكن الآتي في السياسة الامريكية مع الرئيس الجديد غير معلوم بل غير محسوم لصالح امتيازات الافضلية التي اعتاد عليها العراق، اذا اتجهت الاوضاع الى […]

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