2020/12/19 | 02:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماكرون:كنت محمياً جداً لكن أصبت ونشاطي بطيء واشنطن-باريس – الزمان تلقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر/بايونتيك خلال بث تلفزيوني مباشر الجمعة، فيما تستعد الولايات المتحدة للترخيص للقاح جديد ويخضع العديد من القادة في أوروبا للحجر الصحي قبل عيد الميلاد. و أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب الرئيس الأميركي يتلقى اللقاح وشخصيات أوربية محظورة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب الرئيس الأميركي يتلقى اللقاح وشخصيات أوربية محظورة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب الرئيس الأميركي يتلقى اللقاح وشخصيات أوربية محظورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).