نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬يتلقى‭ ‬اللقاح‭ ‬وشخصيات‭ ‬أوربية‭ ‬محظورة

2020/12/19 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون‭:‬كنت‭ ‬محمياً‭ ‬جداً‭ ‬لكن‭ ‬أصبت‭ ‬ونشاطي‭ ‬بطيء واشنطن‭-‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ تلقى‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لوباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬شركتا‭ ‬فايزر‭/‬بايونتيك‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬تلفزيوني‭ ‬مباشر‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للترخيص‭ ‬للقاح‭ ‬جديد‭ ‬ويخضع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬للحجر‭ ‬الصحي‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬ و‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ […]

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