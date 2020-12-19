الكاظمي يختتم زيارته إلى أنقرة

2020/12/19 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: علا ثامر

اختتمَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى تركيا، امس الجمعة، والتي شهدت مباحثات مهمة بالشأن الأمني والاقتصادي والاستثماري، مع توقيع اتفاقيتين في المجالين الضريبي والثقافي.

ومن المؤمل ان تنطلق منتصف الشهر المقبل «جولة جديدة» من المباحثات بشأن بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة المقدم من قبل وزارة الموارد المائية العراقية، لضمان الحصص المائية.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة: «نتطلع إلى مزيد من تطور العلاقة مع تركيا والشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق».

وأضاف «نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا»، مشيراً الى أن «العراق وقع مع تركيا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وعدم التهرب».

وتابع الكاظمي «لا نسمح بأي عمل يهدد تركيا من الأراضي العراقية».

من جانبه، اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوف بلاده مع العراق في مواجهة التنظيمات «الإرهابية، مشيرا الى ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف «ناقشنا مع الكاظمي العلاقات الثنائية بين البلدين وتركيا تدعم وحدة الأراضي العراقية».

الى ذلك، وقع وزير التخطيط خالد بتال النجم مع الجانب التركي، اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، كما وقع وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.

كما اعلن وزير الموارد المائية «التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض بشأن بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة المقدم من قبل الوزارة والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيس».

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