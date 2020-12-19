الطائر الأخضر تحقق أكثر من 18 مليون دولار الشهر الحالي

2020/12/19 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الطالبي

حققَت الشركة العامة للخطوط الجوية، إحدى شركات وزارة النقل، أكثر من 18 مليون دولار أرباحاً خلال الشهر الحالي.

وأوضح وزير النقل، ناصر حسين الشبلي ان «التقرير الشهري للشركة يظهر تطوراً حقيقياً في عملها»، لافتاً إلى أن «جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عمل الشركة في المدة السابقة».

وأشار الشبلي إلى أن «يوم أمس الأول الخميس انطلقت أول طائرة من بغداد إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، وهي أول رحلة عراقية بعد انقطاع طويل».

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