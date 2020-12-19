"لا خروج إلا لفرد واحد".. إيطاليا تفرض الحظر الشامل

2020/12/19 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا خروج إلا لفرد واحد في الأسرة..حجر في كل أنحاء إيطاليا

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