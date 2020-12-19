"رسوم النبي".. اتهام أربعة بالتورط في هجوم بساطور في باريس

2020/12/19 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رسوم النبي"..اتهام أربعة باكستانيين بالتورط في هجوم ب

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