"قطعوا شرايينه وكسروا أصابعه".. شقيق الصحفي الإيراني المقتول زلزاده يكشف تفاصيل مروعة

2020/12/19 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف شقيق الصحافي والناشر الإيراني الراحل، إبراهيم زلزاده، تفاصيل أوسع عن مقتل أخيه الأكبر قبل أكثر من 23 عاما على يد أفراد من المخابرات الإيرانية.

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