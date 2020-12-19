واتسان تقدم مكالمات صوت وفيديو في نسخة الحاسوب قريبا

2020/12/19 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم شركة فيسبوك، إن تطبيق "واتساب" سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

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