الكهرباء تسعى لدخول محطات جديدة للخدمة

2020/12/19 | 08:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الكهرباء، ان محطات جديدة ستدخل إلى المنظومة الوطنية قريباً ، مبينة أسباب تراجع تجهيز الكهرباء.

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