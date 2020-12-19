2020/12/19 | 08:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، إن تسريب الموازنة أثر في وضع السوق وفي نفسية المواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: البنك المركزي سيتخذ إجراءات بشأن سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: البنك المركزي سيتخذ إجراءات بشأن سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).