خبير: ورقة الكاظمي الاصلاحية ستضاعف التضخم والفقر

2020/12/19 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وصف الخبير الاقتصادي باسم انطوان، السبت، خطوة خفض اسعار الدينار امام الدولار بالننكسة الاقتصادية، مبينا ان تلك الخطوة هي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها حكومة الكاظمي والتي ستضاعف عدد الفقراء بشكل فوري.

وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الورقة البيضاء التي اعلنت عنها الحكومة في وقت سابق تمت ترجمتها الى ارقام خلال موازنة 2021 وتم خفض سعر الدينار فيها بنحو 25% فضلا عن تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب”.

واضاف أنه “اذا ما طبقت ما تسمى بورقة البيضاء والتي هي سوداء للمواطنين فان عدد الفقراء في العراق سيتضاعف فورا فضلا عن زيادة التضخم لنحو 30% وانيهار كبير للاقتصاد”.

وأشار انطوان الى ان “عدم تنويع المصادر الاقتصادية وعجز الحكومة على تقديم موازنة مضغوطة فيها النفقات ستجلب الكثير من الازمات على العراقيين”.انتهى/ 25د

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