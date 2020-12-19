اجتماع سياسي سني يشيد بدور الحشد الشعبي في حماية المناطق المحررة

2020/12/19 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، السبت، عن تفاصيل الاجتماع الموسع لنواب المحافظة مع قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، فيما اشاد بدور الحشد في حماية المناطق المحررة.

وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اجتماعا موسعا عقد مع قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي ونواب ديالى بحضور رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري تناول المشهد الامني العام في المحافظة وماهي التحديات وسبل تجاوزها خاصة مع اغلاق مخيمات النزوح في كل مناطق ديالى “.

واضاف الكروي،ان” الاجتماع اشاد بخطوات الحشد الشعبي في دعم ملف اعادة النازحين وضرورة تامين الاجواء المحيطة بالقرى والمناطق التي لاتزال تنشط بها خلايا داعش والسعي لحلحلة بعض الاشكالات العشائرية لاعادة مئات الاسر بالاضافة الى تعزيز التنسيق بين الحشد الشعبي والعشائري بما يؤدي الى انهاء فلول داعش الارهابي”.

واشار الكروي الى ان” الحشد جزء من المنظومة الامنية العراقية وتضحياته في تحرير مدن ديالى لن تنسى”، مؤكدا أن “الاجتماع ركز على مواضيع غاية في الاهمية سيكون لها حلول في الامد القريب والمتوسط من اجل ادامة زخم الامن والعمليات واعطاء رسائل تطمين للاهالي بان الارهاب انتهى واحداث حزيران السوداء لن تعود بفضل تضحيات القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري”.



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