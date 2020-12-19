الدفاع النيابية تكشف عن عقود لشراء السلاح والطائرات من الصين

2020/12/19 | 08:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن نية الحكومة الاستفادة من الاموال الموقوفة في بعض الدول وكذلك النفط لعقد اتفاقيات لتنويع مصادر السلاح.

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