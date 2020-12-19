اليوم.. قانون شركة النفط الوطنية على طاولة البرلمان

2020/12/19 | 08:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعرضُ مجلس النواب اليوم السبت، مشروع قانون شركة النفط الوطنية على جدول الاعمال لمناقشته للمرة الثانية، بينما ترى لجنة الطاقة النيابية ان اقراره يدفع باتجاه اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص.

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