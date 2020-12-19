مأساة زام.. هتف والدة للحكم الديني في إيران فأعدم ابنه

2020/12/19 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1979، كان محمد علي زام، رجل دين يرتدي عمامة بيضاء، متحمسا للغاية في دعمه لثورة إيران الدينية لدرجة أنه أطلق على ابنه اسم مؤسسها روح الله الخميني.

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