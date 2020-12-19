المانيا تسجل أكثر من 700 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/12/19 | 09:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الألمانية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد عتبة الـ25 ألفا.وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم السبت أنه رصد خلال الساعات الـ24 الماضية 31300 إصابة بالفيروس التاجي (بعد قفزة غير مسبوقة بـ33777 إصابة في اليوم السابق)، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة بواقع 702 حالة وفاة، مقابل 813 وفاة أمس.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و471238 إصابة مؤكدة منها 25640 حالة وفاة.واضطرت الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في […]

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