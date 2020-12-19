الأمن النيابية تفصح عن خطة لـ’تنويع مصادر السلاح’ وشراء طائرات

2020/12/19 | 09:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، عن نية الحكومة الاستفادة من الاموال الموقوفة في بعض الدول وكذلك النفط لعقد اتفاقيات لتنويع مصادر السلاح.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (19 كانون الأول 2020)، إن "لدى الحكومة خطة لتنويع مصادر السلاح باتجاه اي دولة كانت مثل روسيا والصين وفرنسا وكوريا واوكرانيا وهي خطط جيدة ستنفذ من المبالغ المتوقفة سابقا في هذه الدول".

وأضاف أن "هناك عقوداً عديدة لشراء السلاح من الصين، اضافة الى اتفاقيات لشراء طائرات بمبالغ كبيرة سيستفاد منها بتسليح الجيش".

وأشار الزيادي إلى أن "هناك العديد من الدول التي ترغب بتسليح الجيش العراقي بطريقة (سلاح مقابل النفط) وهي خطوة جيدة لتطوير قدرات القوات المسلحة".

وطالب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في وقت سابق، سفير بيلاروسيا الجديد "غير المقيم" لدى العراق فيكتور ريباك بتحريك ملف أموال العراق التي في ذمة بيلاروسيا، نظرا لظروف الوضع الاقتصادي الحالي في البلد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2020)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير بيلاروسيا غير المقيم الجديد لدى العراق فيكتور ريباك، وبحثا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين".

وأكّد الوزير على "ضرورة أن تحظى العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ومينسك باهتمام أكثر، واستثمار آفاق التعاون الكثيرة والمتعددة"، لافتا إلى أن "للعراق أموال في ذمة بيلاروسيا يجب تحريك ملفها لأن العراق يمر بظروف اقتصادية استثنائية".

ودعا الجانب البيلاروسي إلى "التعاون في حل المشاكل والعقبات التي يُعانِي منها الطلبة العراقيون في مينسك"، مشدداً على "ضرورة عقد أعمال للجنة العراقـيَّة-البيلاروسيّة المُشترَكة في بغداد".

من جهته، اكد فيكتور ريباك "استعداد بلاده لدعم العراق، والسعي للتعاون مع العراق في مجال المنتجات الصحيّة والرعاية الطبيّة والتعاون في القطاع النفطي ومجال الرياضة"، كاشفاً عن "رغبة رجال الأعمال البيلاروس الاستثمار في العراق".

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