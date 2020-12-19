المالكي يكشف عن تفاصيل اتفاق خفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي

2020/12/19 | 09:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، السبت، عن تفاصيل الاتفاق بشان خفض سعر الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، مبينا ان محافظ البنك المركزي العراقي وعد بضخ مبالغ من الدولار لخفض السعر امام الدينار.

وقال المالكي في تصريح متلفز، ان “ارتفاع سعر الصرف يصب في مصلحة المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة وان اللجنة اتفقت مع محافظ البنك المركزي بمعالجة سعر الصرف من خلال اتخاذ عدة اجراءات”.

وأضاف المالكي، ان “محافظ البنك المركزي تعهد بضخ كميات كبيرة من الدولار لمعالجة سعر الصرف وانه طمئن اللجنة المالية بزيادة المبالغ الممنوحة للمصارف وفتح منافذ بيع العملة”.

وتابع ان “المركزي ليس معني بوضع الأليات الخاصة بقانون الموازنة وهو مخول بمتابعة ملف الاقتراض وانه لن نسمح بالتعرض للاحتياطي النقدي للعراق وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات اصلاحية ولن نسمح للحكومة باستقطاع رواتب الموظفين والحكومة لا تمتلك صلاحية التخفيض”.

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