الاعمار تستأنف العمل بمشروع ماء النهروان في بغداد

2020/12/19 | 09:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، استئناف العمل بمشروع الماء في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.

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