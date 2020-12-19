الصين تمد يدها إلى بايدن.. وتحذر واشنطن من معاداة بكين

2020/12/19 | 09:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، أن بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول عدة أولويات، لكنه حذّر واشنطن من تبني نزعة "مكارثية" معادية للصين.

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