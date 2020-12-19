وزارة الاعمار: استئناف تنفيذ مشروع ماء النهروان في بغداد

2020/12/19 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن استئناف تنفيذ مشروع ماء النهروان في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، أن “المديرية العامة للماء استأنفت تنفيذ أعمال مشروع ماء النهروان في بغداد، ضمن مشاريعها الاستثمارية بنسبة إنجاز تبلغ نحو 75%.من جانبه أكد مدير عام المديرية العامة للماء المهندس نجم الحيالي حسب البيان أن “الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 4000م3 بالساعة ويخدم نحو 300 ألف نسمة من أهالي ناحية النهروان”، مشيراً إلى أن “العمل في المشروع يجري حالياً وفق ما مخطط له ،وضمن المواصفات الفنية المطلوبة”.

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