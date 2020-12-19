قصف تركي يستهدف مناطق حدودية في دهوك

2020/12/19 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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قصفت طائرات حربية تركية، فجر اليوم السبت، مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.

الهجمات إستهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو.اعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والاضرار.

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