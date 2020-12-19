بومبيو: روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير

2020/12/19 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، أنّ روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كلّ أنحاء العالم أيضًا.

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