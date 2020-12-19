خبير أمني: التحركات الداعشية الأخيرة مرتبطة بإعلان الانسحاب الأميركي

2020/12/19 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، السبت، عن وجود تحركات لتنظيم “ داعش” الاجرامي بالتزامن مع اعلان الانسحاب الاميركي من العراق، مبينا ان تلك التحركات لن تؤثر على الواقع الامني في البلاد.

وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تنظيم داعش الاجرامي في العراق انتهى ولن تعود البلاد الى المربع الاول من حيث سفك الدماء والاغتيالات وتدمير واحتلال المدن”.

واضاف ان “التفجيرات الاخيرة في بغداد وبعض الهجمات تهدف الى الاثارة الاعلامية لداعش بالتزامن مع الانسحاب الاميركي من العراق”.

وأوضح الاعسم، ان “تلك التحركات معلومة الهدف وهي لغرض الضغط على العراق لابقاء القوات الاميركية”، مؤكدا” قدرة القوات العراقية على دحر التنظيم الاجرامي واستئصال سرطان الارهاب بسهولة تامة”.



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