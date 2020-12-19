ميسي خسر لقب الأفضل عالميا ونال جائزة جديدة

2020/12/19 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الكتالوني، جائزة بطل السلام لعام 2020، والتي يتم تقديمها من قبل مؤسسة السلام والرياضة التابعة لأمير موناكو ألبرت الثاني.وكتب ميسي، عبر حسابه على “إنستغرام”: “يشرفني حقا أن يتم الاعتراف بي كمثال للعب النظيف، ولالتزامي الاجتماعي مع جائزة بطل السلام للعام 2020”.وختم: “شكرا للسلام والرياضة على هذا التقدير الجميل”.وليس للجائزة علاقة بالإنجازات الرياضية، ولكنها تمنح بناء على اللعب النظيف داخل الملعب من ناحية والدور المجتمعي في تحقيق السلام والعدل في المجتمع.وتريد المنظمة المحايدة والمستقلة استغلال كرة القدم والأنشطة الاجتماعية في تحقيق أشياء مميزة للمجتمعات.وتعمل المنظمة في مناطق حول […]

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