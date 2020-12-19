تركيا تشن غارات جوية على الحدود العراقية

2020/12/19 | 09:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات حربية تركية، فجر اليوم السبت، مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” إن “الهجمات استهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو”.

واضاف ان “اعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والاضرار”.

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