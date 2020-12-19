البرلمان يعقد جلسته اليوم و6 فقرات تنتظر المناقشة والقراءة

2020/12/19 | 09:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة 31، المزمع عقدها اليوم السبت.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان أن الجدول تضمن استمرار مناقشة مشروع قانون مشروع قانون التعديل الأول لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.

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