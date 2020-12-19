اليوم .. البرلمان يناقش قانون شركة النفط الوطنية

2020/12/19 | 09:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الطاقة النيابية، السبت، أن مجلس النواب سيعرض اليوم مشروع قانون شركة النفط الوطنية على جدول الاعمال لمناقشته للمرة الثانية، مؤكدة أن اقراره يدفع باتجاه اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص.وقال عضو اللجنة النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن «اقرار قانون شركة النفط الوطنية، تأخر بسبب بعض الخلافات السياسية مع اعتراض المحكمة الاتحادية على بعض فقراته».واضاف العقابي، ان «الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس آليات صندوق الاجيال من ارباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون».وبين ان «المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه»، مشيرا الى ان «بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية».واشار العقابي الى ان “وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، الا ان تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل ان تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية”.



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