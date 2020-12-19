2020/12/19 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت لجنة حقوق الانسان، السبت، ان القوانين الخاصة بالنازحين ليست بالمستوى المطلوب.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2020) إنه "في ذكرى اليوم العالمي للمهاجرين تستذكر لجنة حقوق الانسان النيابية جريمة التهجير القسري التي أرتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق أبناء شعبنا الصابر الذي واجه المحن والصعاب من قبل فلول الارهاب الذي ارتكب شتى الجرائم بحق الانسانية".

وطالبت اللجنة من الحكومة "العمل على أيجاد السبل الكفيلة لتحسين الأوضاع الانسانية لهم وتأمين متطلبات العودة الطوعية خاصة ان الاوضاع الأنسانية والصحية والاقتصادية والنفسية باتت تمثل عبئا على حياة النازحين في المخيمات أضافة الى المهاجرين المتواجدين في دول الجوار".

وأكد البيان أن "تشريع القوانين الخاصة بالنازحين ليست بالمستوى المطلوب وعلى الحكومة والجهات المعنية النظر الى أوضاعهم وتأمين متطلباتهم للعودة الطوعية وتقديم التعويضات لهم وحمايتهم وفق القوانين التي تضمن حقوقهم وتقدم لهم الدعم الانساني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان النيابية تستذكر معاناة النازحين.. القوانين ’ليست بالمستوى المطلوب’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان النيابية تستذكر معاناة النازحين.. القوانين ’ليست بالمستوى المطلوب’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).