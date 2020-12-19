هواوي تفاجئ غوغل بإطلاقها محرك بحث جديد خاص بها

2020/12/19 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت شركة هواوي عملاق للتكنولوجيا الصيني محرك بحث جديد لجميع الأجهزة المحمولة، باسم "petal search" المنافس لغوغل، التي تحتكر نحو 97% من عمليات البحث في أوروبا.

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