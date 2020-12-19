العثور على سفينة مهجورة محملة بكمية كبيرة من الكوكايين

2020/12/19 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عثرت الشرطة في جزر مارشال على سفينة مهجورة ألقت بها أمواج المحيط الهادئ الى ساحل جزيرة مرجانية، الى ان المفاجئة كانت في العثور على كمية كبيرة من الكوكايين كانت مخبأة في السفينة.

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