تعديل قانون شركة النفط الوطنية على طاولة مجلس النواب

2020/12/19 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية رقم 31 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ابرزها تعديل قانون شركة النفط الوطنية.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني طه امين خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان جلسة اليوم ستشهد قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النصف سنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والقراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة التعذيب.



والقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018.



والقراءة الثانية لمقترح ثانون نقابة المبرمجين العراقيين.

واضاف: ان الجلةس ستشهد ايضا القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969.



وإستئناف مناقشة مشروع تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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