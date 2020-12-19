بعد فايزر.. ضوء أخضر أميركي للقاح موديرنا ضد كورونا

2020/12/19 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت الولايات المتحدة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضدّ فايروس كورونا، وفق ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر-بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين الماضي في البلاد.

وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

وجاء في تغريدة على حساب إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تويتر أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عاما من العمر.

وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرّها في ماساتشوستس، وقدّمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

وبدأت الشركة العمل على لقاحها في يناير 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وقد تلقّت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر 2020، ثم 80 مليوناً إضافية في الربع الأول من 2021، و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنّه يجب تلقيح أكثر من 70 بالمئة من سكّان دولة ما، لوقف تفشّي الفايروس فيها.



وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفايروس.

PUKmedia وكالات

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