نينوى تلغي العمل بالتصاريح الأمنية في دوائرها

2020/12/19 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، السبت، عن اصدار أمر اداري بإلغاء التصاريح في جميع الدوائر الأمنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الوطني، بينما تم افتتاح طريق حيوي يربط الموصل باربيل .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “وجه كتابا رسميا الى الدوائر الأمنية في المحافظة، يقضي بتفعيل العمل بقرار مجلس الأمن الوطني رقم 31 لسنة 2019 الخاص بإلغاء العمل بالتصاريح الأمنية في نينوى.جدير بالذكر ان الدوائر الحكومية في المحافظة كانت تعمل بنظام التصاريح الأمنية، وسط استياء شعبي من قبل سكان المحافظة الذين طالبوا عشرات المرات بإلغاء تلك التصاريح، وذلك على الرغم من صدور أمر من مجلس الأمن الوطني في وقت سابق بإلغاء العمل بها”.



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