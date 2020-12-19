قانوني: نوابنا أفزعوا المواطنين واحرقوا السوق

2020/12/19 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انتقد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، النواب العراقيين نتيجة كثرة الظهور الإعلامي والتصريحات بشأن الوضع الاقتصادي، مبيناً أن تصريحاتهم أدت الى حرق السوق وشعور المواطن بالفزع والخوف من الحاضر والمستقبل.وقال حرب في بيان، إن “كثرة الظهور الإعلامي في الاعلام وخاصة الفضائيات ظاهرة انفرد بها النواب في البرلمان، وهذه صفة غير موجودة لدى نواب الدول المجاورة، كأيران والكويت والاردن وغير المجاوره كأمريكا وبريطانيا”، مبينا ان “كثرة تصريحات النواب حول الموازنة والنفط والحالة الاقتصادية، أدى الى حرق السوق والفوضى الاقتصادية وشعور المواطن بالفزع والخوف من المستقبل والحاضر”.واضاف أن “النائب الإيراني وايران في حالة اقتصادية يمكن ان تكون اسوأ […]

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