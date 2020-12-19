الشرطة الأسترالية تقتل مشتبها بالانضمام لداعش.. ووالده: أعدموه بدم بارد

2020/12/19 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش أن ابنهم لم يكن يستحق الموت برصاص الشرطة الأسترالية، وذلك بعد نشر مقطع مصور تظهر الثواني الأخير من حياة ذلك الشاب.

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