2020/12/19 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو أنّ روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كلّ أنحاء العالم أيضاً.

وقال بومبيو لبرنامج “ذي مارك ليفين شو” الجمعة، “الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس” يقفون وراء ذلك الهجوم.

التالي

منذ 38 دقيقة

ترامب يقر تمديداً مؤقتاً للإنفاق الاتحادي لتجنب إغلاق الحكومة

منذ 12 ساعة

بدعم توزيع لقاح كورونا..



النفط يتجاوز الـ 52 دولارا

منذ 13 ساعة

الرئيس اليمني يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة وفق “اتفاق الرياض”

منذ 14 ساعة

واشنطن تفرض قيودا اقتصادية على شركة صينية

منذ 15 ساعة

وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق نور الدين يزيد زرهوني

منذ 15 ساعة

تفشي كورونا على متن سفينة حربية أمريكية

منذ 15 ساعة

المحكمة العليا الأمريكية تنتصر لترامب بشأن خطة تعداد المهاجرين

منذ 17 ساعة

الكونغرس الأمريكي يستعد لتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا

منذ 18 ساعة

إصابة رئيس حكومة أوروبية بكورونا

منذ 19 ساعة

مقتل 15 مدنياً بانفجار في تجمع ديني بأفغانستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: روسيا وراء الهجمات الإلكترونية علينا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: روسيا وراء الهجمات الإلكترونية علينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).