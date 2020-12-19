ترامب يقر تمديداً مؤقتاً للإنفاق الاتحادي لتجنب إغلاق الحكومة

2020/12/19 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على مشروع قانون بتمديد مؤقت للإنفاق الاتحادي لمدة يومين بعدما أقره الكونغرس وذلك لتجنب إغلاق الأنشطة الحكومية منتصف ليل الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ومشروع آخر للانفاق الحكومي حتى سبتمبر(أيلول) 2021 بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قبل إقرار مشروع الإنفاق المؤقت “أعتقد أن جميع الأطراف تشعر بأننا نحرز تقدماً جيداً في مشروع الإنقاذ الذي سيمضى جنباً إلى جنب مع إجراء المخصصات السنوية”.

وقال البيت الأبيض إن “ترامب وقع على التشريع ليصبح قانوناً مساء الجمعة”.

وكان خلافاً شديداً على الإنفاق قبل عامين تقريباً تسبب في وقف الأنشطة الحكومية 35 يوماً كانت الأطول في التاريخ الأمريكي.

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