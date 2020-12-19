الأمن النيابية تفصح عن خطة لتنويع مصادر السلاح وشراء طائرات

2020/12/19 | 10:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن نية الحكومة الاستفادة من الاموال الموقوفة في بعض الدول وكذلك النفط لعقد اتفاقيات لتنويع مصادر السلاح.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن “لدى الحكومة خطة لتنويع مصادر السلاح باتجاه اي دولة كانت مثل روسيا والصين وفرنسا وكوريا واوكرانيا وهي خطط جيدة ستنفذ من المبالغ المتوقفة سابقا في هذه الدول”.وأضاف أن “هناك عقوداً عديدة لشراء السلاح من الصين، اضافة الى اتفاقيات لشراء طائرات بمبالغ كبيرة سيستفاد منها بتسليح الجيش”.وأشار الزيادي إلى أن “هناك العديد من الدول التي ترغب بتسليح الجيش العراقي بطريقة (سلاح مقابل النفط) وهي […]

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