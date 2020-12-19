الطيران التركي يشن سلسلة غارات جديدة داخل الأراضي العراقية

2020/12/19 | 10:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

قصف الطيران الحربي التركي مجددا، السبت، ثمان قرى ومناطق في حدود قضاء زاخو بإقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام كردية تابعها "ناس"، (19 كانون الأول 2020) فإن "الطائرات التركية قصفت 8 مناطق حدودية في اقليم كردستان".

وأضافت، أن "المناطق المحيطة ببيكوفا، وباتيفا، وريسي، وشيدنا، الواقعات شمال باتيفا، وكلهور وبرانشي الواقعتين بمسافة كيلومتر عن بيكوفا، وخيزافا وملا عرب وبانكي ومنين وأفله، هي المناطق التي تعرضت للقصف التركي صباح اليوم".

ويشار إلى "عدم وجود معلومات حول الأضرار التي تسبب بها القصف حتى اللحظة، إلا أنه وبحسب شهود عيان أسفر عن ترويع المواطنين وخلق حالة من الرعب لدى سكان المنطقة".

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