2020/12/19 | 10:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة حقوق الانسان، اليوم السبت، ان القوانين الخاصة بالنازحين ليست بالمستوى المطلوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان النيابية: القوانين الخاصة بالنازحين ليست بالمستوى المطلوب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان النيابية: القوانين الخاصة بالنازحين ليست بالمستوى المطلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).