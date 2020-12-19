8 قتلى و11 مصابا بانفجار بمستشفى في تركيا

2020/12/19 | 10:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرين، اليوم السبت، إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.

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