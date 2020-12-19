اسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

2020/12/19 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت أسعار النفط الخام إلى مستوياتها المرتفعة، وسجلت مرة أخرى، أعلى سعر لها في 9 أشهر، خلال الجلسة الأمريكية، حيث ساعد الطقس البارد في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي، ولكن بشكل خاص في آسيا، على استمرار دعم الأسعار، حتى بعد الارتفاع الصاروخي الذي بدأ يوم إعلان لقاح فايزر، بتاريخ 9 نوفمبر، ووصلت مكاسبه الآن إلى 40%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، في معاملات بورصة نايمكس في نيويورك، وتُعتبر العقود الأبرز بين أنواع النفط الأمريكي، بنسبة 1.7%، لتتداول عند 49.17 دولار للبرميل، وذلك مع رغبة بعض المتداولين (على ما يبدو) في اختبار مستوى الـ 50 دولار.



وأصبح التفاؤل بشأن العام المقبل أكثر رسوخاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من تخفيض توقعات وكالة الطاقة الدولية وكذلك توقعات أوبك للطلب خلال العام القادم، خصوصاً في النصف الأول منه.

وبالمثل، قفزت العقود الآجلة لخام برنت، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي بين عقود النفط، بنسبة 1.5%، لتتداول عند 52.06 دولار للبرميل.



كما ارتفعت أسعار عقود البنزين الآجلة بنسبة 0.7%، لتتداول عند 1.3980 دولار للغالون.

وبذلك، أصبحت جميع عقود النفط تتداول عند مستويات شوهدت آخر مرة قبل السقوط المدوي الذي تسببت به حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا خلال فصل الربيع من هذا العام.



ويعود ذلك جزئياً إلى المضاربة الكثيفة على الشراء خلال الأسابيع الأخيرة، فوفقاً للبيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ارتفع صافي مراكز الشراء من 442.500 عقداً في أوائل نوفمبر، إلى أكثر من 517.000 عقداً خلال الأسبوع الماضي، ليقترب هذا الرقم من أعلى مستوياته في سنتين.

PUKmedia وكالات

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