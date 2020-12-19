مركز تجاري يوفر 1000 فرصة عمل لشباب كركوك

2020/12/19 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في حي رحيم آوا بمدينة كركوك مركز (تايم سنتر مول) التجاري وهو الاول من نوعه، حيث سيوفر هذا المول الف فرصة عمل لمواطني المدينة بمختلف القوميات.

وتم تنفيذ المشروع من قبل شركة چاوى گرميان وبكلفة 50 مليار دينار عراقي وبمساحة 50 الف متر مربع ومساحة بناء 14 الف متر مربع ومن اربع طوابق ويضم اماكن ترفيهية و عدد من المطاعم والالعاب وقاعات لالعاب الاطفال والبولنغ.

وعبر اهالي كركوك عن امتنانهم بهذا المشروع الكبير الذي يعد من اكبر المولات في المدينة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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