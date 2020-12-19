محافظ ذي قار: حملة واسعة لانجاز المشاريع الاستراتيجية

2020/12/19 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع- محمد الطالبي

أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم السبت، أن المحافظة تشهد حملة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية، شملت جميع مدن وأقضية المحافظة.

وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك حملة كبيرة في المحافظة، وهي تنظيم وترتيب داخل المدن، وتوجد مشاريع في مجال المجاري والماء والكهرباء ،وسائر الأعمال الأخرى في كل المدن والأقضية".

وأضاف أن "المحافظة تمكنت من إدراج مشاريع جديدة، تتمثل بتأهيل شوارع مدينة الناصرية عموماً، بما لا يقل عن 10 شوارع رئيسة، ستتم إعادة تأهيلها وترتيبها بشكل أنيق"، مبيناً أن "كلفة هذا المشروع تبلغ 15 مليار دينار ،إضافة إلى أن هنالك مشروعاً مهماً يتمثل بإيجاد طرق رئيسة رابطة في المحافظة، كطريق (سبينة) مع (طريق أور) ،وكذلك طريق الجامعة، وطريق سوق الشيوخ القديم بقيمة 15 مليار دينار أيضاً".

وأشار إلى أن "هنالك مشاريع أخرى تم إدرجها، وهي عبارة عن 14ملياراً لمدينة الشطرة لمشاريع الماء والمجاري ،وتأهيل شوارعها، و5 مليارات إلى قضاء الرفاعي، وكذلك 5 مليارات إلى قضاء سوق الشيوخ، ومليار دينار إلى قضاء الغراف، ومليار إلى قضاء الدواي".

وأكد أن "جميع هذه المشاريع أقرت من وزارة التخطيط، وخلال فترة وجيزة سوف يعلن عنها، ويباشر بالعمل فيها"، مبيناً أن "المشاريع التي تم تأخير الإعلان عنها، أو التي أعلنت ولم تُحال على أحد المقاولين خلال العام 2019، وهي مشاريع تزيد عن 80 مشروعاً، تم إعلانها جميعاً حالياً، وهناك تنافس عليها، وقسم منها تمت إحالته الآن، وخلال فترة يباشر العمل فيها".

وبين أن "هنالك 50 مدرسة كونكريتية، تمت مباشرة العمل فيها من أجل إنجازها".

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