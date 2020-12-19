موكوكو.. الفتى الكاميروني يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني

2020/12/19 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الفتى الألماني من أصول كاميرونية، يوسف موكوكو، أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الألماني بعد أحرز هدفا لفريقه بوروسيا دورتموند في مرمى نادي يونيون برلين، بحسب ما ذكر موقع "سبورت بابيل" الرياضي.

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