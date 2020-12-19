2020/12/19 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم السبت، أن المحافظة تشهد حملة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية، شملت جميع مدن وأقضية المحافظة.وقال الوائلي في تصريح صحفي، إن “هناك حملة كبيرة في المحافظة، وهي تنظيم وترتيب داخل المدن، وتوجد مشاريع في مجال المجاري والماء والكهرباء ،وسائر الأعمال الأخرى في كل المدن والأقضية”.وأضاف أن “المحافظة تمكنت من إدراج مشاريع جديدة، تتمثل بتأهيل شوارع مدينة الناصرية عموماً، بما لا يقل عن 10 شوارع رئيسة، ستتم إعادة تأهيلها وترتيبها بشكل أنيق”، مبيناً أن “كلفة هذا المشروع تبلغ 15 مليار دينار ،إضافة إلى أن هنالك مشروعاً مهماً يتمثل بإيجاد طرق رئيسة رابطة […]

ظهرت المقالة الوائلي: حملة واسعة لانجاز المشاريع الاستراتيجية في ذي قار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي: حملة واسعة لانجاز المشاريع الاستراتيجية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي: حملة واسعة لانجاز المشاريع الاستراتيجية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).