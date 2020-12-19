اجتماع بين رئاسة البرلمان والكتل لبحث قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/19 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل النيابية اليوم السبت 19/12/2020 لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الاجتماع سيعقد عند الساعة الـ 11:30 من صباح اليوم حيث سيتم بحث قانون المحكمة الاتحادية، وايجاد حل لعدم اكتمال نصاب المحكمة.

وأوضحت ان هناك مقترحان اولهما تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية وهذا يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب لتشريع، والمقترح الآخر هو تعديل القانون النافذ بما يحقق اكتمال نصاب المحكمة لعقد جلساتها بعد تقاعد ووفاة اكثر من عضو من اعضاء المحكمة.

وأضافت ان اجتماع اليوم سيبحث المقترحين ومن المستحيل حسم الامر خلال الاجتماع، لأن الأمر يحتاج الى دراسة وهو قانون مهم وبمثابة صمام امان العراق ومرتبط بالكثير من الملفات.

واشارت النائبة الماس فاضل الى ان المقترحين قيد البحث وهناك من يريد تعديل القانون النافذ وهناك ايضا من يريد تشريع قانون جديد.

PUKmedia / فائق إيزدي

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