الزراعة: كسرنا احتكار الشركات العالمية في مجال إنتاج البذور

2020/12/19 | 10:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، تمكن ملاكاتها البحثية من كسر احتكار الشركات العالمية في مجال إنتاج بذور الخضر الهجينة.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الملاكات البحثية في دائرة البستنة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة قامت بإنتاج بذور الباميا الهجينة (عبير) الخاصة بالزراعة المحمية والتي لا يوجد لها منافس في الشركات العالمية".

وأضافت أن "سعر المغلف الواحد من هذه البذور هو (50000) ألف دينار، فضلًا عن إنتاج بذور الخيار الهجين (مجد) الخاص بالزراعة المحمية وهو المنافس القوي للبذور الأجنبية وبسعر (35000) ألف دينار للمغلف الواحد"، مؤكدًا "إنتاج محصول القرع الهجيني الكوسة والذي أطلق عليه (لطيب والبركة ) والخاص بالزراعة المحمية وسعر المغلف لا يتجاوز (15000) ألف دينار، بالإضافة إلى إنتاج بذور الباميا (بتيرة) الخاصة بالزراعة المكشوفة ويبلغ سعر المغلف (7000) دينار".

وأوضح أن "هذه البذور كانت محتكرة من قبل شركات البذور الأجنبية في حين أصبحت الآن منتجة محليًا ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة وباحثيها بإنتاج بذور واستنباط أصناف محلية ملائمة للظروف البيئية السائدة، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة إضافة إلى دعم المزارعين والفلاحين بالبذور والتقاوي المحلية والتي تضاهي بل تتفوق على البذور المستوردة من الخارج".

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