الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمناقشة موازنة العام المقبل

2020/12/19 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جلسة استثنائية لمناقشة موازنة العام المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

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